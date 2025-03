O Benfica defronta esta quarta-feira o Barcelona e procura entrar com o pé direito nos oitavos de final da Liga dos Campeões. A jogar em casa, Bruno Lage quer reverter a derrota com os espanhóis na fase liga.

Depois de confirmar a ausência de Florentino, devido a lesão, o técnico das águias é obrigado a mexer nas peças do meio campo. Relativamente aos extremos, Bruno Lage continua sem Di María (lesão) e Bruma (não foi inscrito), o que indica uma possível aposta em Andreas Schjelderup.

Por outro lado, Trubin regressa à baliza e ocupa o lugar de Samuel Soares nas duas últimas partidas.

No que toca ao Barcelona, Hansi Flick tem em dúvida Gavi, Christensen, Ter Stegen e Bernal estão lesionados.

Com o objetivo de resolver a eliminatória no Estádio da Luz, os catalães, com menos dias de descanso, entram com tudo na primeira mão da eliminatória.

O Benfica recebe esta quarta-feira, às 20h00, o Barcelona. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS