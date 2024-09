Já memorizou todos os adversários de Sporting e Benfica na nova Liga dos Campeões? Pode ser complicado, visto que se tratam de oito oponentes. Alguns deles jogaram nesta quinta-feira e, em geral, não tiveram muita sorte.

Do lado sportinguista, o Arsenal, uma das principais equipas inglesas da atualidade, empatou a zeros em Bérgamo, contra a equipa que eliminou o Sporting da Liga Europa na época passada.

No estádio da Atalanta, ambas as equipas falharam o golo. Retegui, dos italianos, teve uma chance soberana, de grande penalidade, mas falhou.

Já o Sturm Graz, da Áustria, perdeu com os franceses do Brest num jogo que poucos conotariam com a Liga dos Campeões. O Brest, equipa sensação da Ligue 1 na época passada, marcou dois golos por intermédio de Magnetti (23') e Sima (56').

O único tento dos visitantes foi um auto-golo de Fernandes. O Graz teve ainda um expulso. Esta foi a primeira vitória do Brest na Liga dos Campeões.

Já quanto a oponentes do Benfica, o Atlético Madrid venceu em casa, por 2-1, diante do Leipzig, que é adversário do Sporting. O promissor Benjamin Sesko abriu o ativo logo aos 4 minutos, para o lado visitante. No entanto, Griezmann (28') e Gimenez (90') puseram o Atlético na frente.

Giménez a mostrar que não há nada mais belo do que um golo aos 90' 🫶



O próximo jogo do Sporting na Liga dos Campeões o PSV, nos Países Baixos, no dia 1 de outubro. O Benfica recebe o Atlético Madrid no dia seguinte.