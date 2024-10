A FIGURA: Milambo

Pode ser discutível se foi o melhor em campo, mas não merece qualquer discussão que foi ele o homem do jogo. Marcou dois golos: o primeiro numa jogada que teve um túnel a Otamendi antes da finalização e o segundo já em tempo de compensação. Foi também inteligente na ocupação de espaços, forte nos duelos e eficaz o passe. Belo jogo do médio de 19 anos.

O MOMENTO: Milambo acaba com as dúvidas. MINUTO 90+2

A Luz ainda acreditava que o Benfica pudesse, ao cair do pano, chegar ao golo que lhe permitisse evitar a derrota e atenuar aquilo que estava a ser uma noite má da equipa de Bruno Lage. Já para lá do minuto 90, Milambo confirmou a vitória justa do Feyenoord.

OUTROS DESTAQUES

Timber: provavelmente o jogador que se exibiu durante mais tempo a um nível elevadíssimo. Destruiu a defesa do Benfica na jogada do 1-0 com um passe soberbo para Igor Paixão e combinou com Milambo no lance do 2-0. Foi um dos grandes responsáveis pela destruição da organização defensiva dos encarnados.

Igor Paixão: assistiu Ueda para o 1-0 e apareceu quase sempre em zonas de desequilíbrio, aproveitando de forma exímia qualquer espaço que lhe fosse concedido para fazer a diferença. Pouco depois do 1-0, ficou a centímetros de um grande golo num remate de meia-distância. A cada transição do Feyenoord, lá estava o extremo brasileiro, que viria a servir Milambo para o 3-1 final na Luz.

Aktürkoglu: esteve muito discreto na primeira parte, mas na segunda foi mais influente no último terço. Marcou o quinto golo em seis jogos pelo Benfica e teve uma boa oportunidade para empatar.