A exclusão do Zenit (campeão russo) da próxima edição da Liga dos Campeões, devido à sanções desportivas aplicadas à Rússia, vai beneficiar o campeão escocês.

De acordo com os critérios da UEFA, até ao 10.º lugar do ranking de associações do organismo são atribuídas entradas diretas na fase de grupos da Liga dos Campeões. A Escócia, que está nesta altura no 11.º lugar, vai assim subir um degrau e passar a figurar no décimo posto, o que significa que o campeão da Escócia - Celtic (muito provavelmente) ou Rangers (menos provável) - estará entre as 32 equipas nessa fase da principal competição de clubes a UEFA.

Os critérios da UEFA vão também beneficiar equipas de outros países, que ficarão uma eliminatória mais perto da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A saber:

Áustria: vice-campeão passa da 2.ª pré-eliminatória da Champions para a 3.ª, que antecede o play-off;

Escócia: além da entrada direta do campeão, o segundo classificado sobe da 2.ª pré-eliminatória da Champions para a 3.ª;

Turquia: campeão (Trabzonspor) sobe da 3.ª pré-eliminatória da Champions para o play-off;

Chipre: campeão sobe da 3.ª pré-eliminatória da Champions para a 2.ª;

Croácia: campeão sobe da 1.ª pré-eliminatória da Champions para a 2.ª;

Suíça: campeão sobe da 1.ª pré-eliminatória da Champions para a 2.ª

São estas as mexidas concretizadas pela exclusão do Zenit da Liga dos Campeões, mas há ainda, nesta segunda-feira (2 de maio), outras contas por fechar no que diz respeito à fase de grupos da competição. Desde logo, porque o Villarreal ainda pode ir à Champions se vencer a competição. Se não vencer, esse lugar será ocupado pelo Shakhtar, líder do campeonato ucraniano (agora 11.º do ranking) até este ser dado como terminado.

Mas há mais. O vencedor da Liga Europa tem lugar reservado na fase de grupos da Liga dos Campeões. Entre Leipzig, Rangers, West Ham e Eintracht Frankfurt, só as duas primeiras equipas podem ainda lá chegar diretamente via-campeonato. Caso o façam (e nesta altura estão fora desses lugares) esse lugar será atribuído ao terceiro classificado da Liga francesa.

A Rússia, recorde-se, tinha cinco vagas reservadas para as competições europeias: duas para a Champions, uma para a Liga Europa e duas para a Liga Conferência. São cinco vagas que vão mexer com os posicionamentos de muitos clubes de países cotados abaixo da Rússia, fazendo-as transitar de eliminatórias também na Liga Europa e Liga Conferência e, até, de competição: é o que acontecerá com o segundo classificado do campeonato da Sérvia, que é recolocado da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.