Champions: depois do Real, Atlético Madrid volta a dar cinco
Griezmann chegou ao golo 200 pelos colchoneros
Três dias depois da goleada ao Real no dérbi de Madrid por 5-2, o Atlético arrasou o Eintracht Frankfurt por números semelhantes.
Novamente no Metropolitano, os adeptos colchoneros assistiram a novo triunfo expressivo, agora por 5-1.
Raspadori colocou a equipa de Diego Simeone a ganhar logo aos 4 minutos e Le Normand fez o 2-0 pouco depois da meia-hora.
Já em tempo de compensação, Antoine Griezmann fez o terceiro do Atlético, assinando o golo 200 da carreira pelo emblema de Madrid, com direito a uma camisola personalizada para a comemoração.
Na segunda parte, depois de Burkardt reduzir para os alemães pouco antes da hora de jogo, os colchoneros voltaram a somar. Giuliano Simeone fez o 4-1 aos 70m e Julian Álvarez assinou o 5-1 final ao minuto 82 na conversão de um penálti.