Boas notícias para o Manchester United, más para o FC Porto. Os red devils contaram com duas novidades no treino desta quarta-feira, na véspera do jogo com os portistas, a contar para a segunda jornada da Liga dos Campeões.

Harry Maguire esteve presente nos trabalhos depois de ter falhado o jogo do fim-de-semana com o Tottenham, devido a uma pequena pancada sofrida durante o treino. Kobbie Mainoo também treinou antes da viagem para Portugal, depois de médio ter sido substituído com uma lesão aparente contra os spurs, no domingo.

Em comunicado, o Manchester United afirma que Mason Mount faltou ao treino «por precaução», na sequência do ferimento na cabeça que sofreu em Old Trafford. O inglês «não sofreu uma concussão», esclarecem. O United parte do aeroporto de Manchester no final da tarde desta quarta.

Após a chegada a Portugal, Erik ten Hag fará a conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio do Dragão. O treinador terá a companhia do internacional português Diogo Dalot, que chegou ao United vindo do FC Porto no verão de 2018, ainda no 'reinado' de José Mourinho.