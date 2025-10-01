O Borussia Dortmund estreou-se a vencer nesta Champions, ao derrotar em casa o Athletic Bilbao por expressivos 4-1.

Svensson inaugurou o marcador para os germânicos aos 28 minutos, resultado que se manteve até ao descanso.

Na etapa complementar, Chukwuemeka dobrou a vantagem do Dortmund, mas pouco depois da hora de jogo Guruzeta recolocou os bascos na luta pelo resultado.

Só que ao minuto 82 Guirassy voltou a dar conforto à equipa da casa e Brandt, já em tempo de compensação, confirmou a goleada.

O Borussia Dortmund tem agora quatro pontos na Liga dos Campeões, enquanto o Athletic Bilbao mantém-se ainda a zeros.

À mesma hora, também na Alemanha, Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven empataram a um golo.

Kofane inaugurou o marcador para os anfitriões ao minuto 65, mas pouco depois Saibari fez o 1-1 final, dando ao PSV o primeiro ponto na Champions, enquanto o Leverkusen tem agora dois.