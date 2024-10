Já é conhecida a «Equipa da Semana» da Liga dos Campeões e o destaque vai para a presença dos portugueses Florentino e Tiago Santos.

O médio português foi titular na equipa do Benfica, que esta quarta-feira goleou o Atlético Madrid por 4-0, na segunda jornada da fase de liga da Champions. Quanto ao lateral luso, participou de início na vitória por 1-0 do Lille sobre o Real Madrid.

Além destes, o onze da jornada é ainda composto por Emiliano Martínez (Aston Villa), Flamingo (PSV), Salisu (Mónaco), Zappacosta (Atalanta), Timber (Feyenoord), Adeyemi (Dortmund), Raphinha (Barcelona), Sima (Brest) e Dusan Vlahovic (Juventus).

Presenting this week's Team of the Week...🌟



📝 Chosen by the UEFA technical observer panel@cryptocom || #UCLTOTW pic.twitter.com/iU7jDtq0Oz