A Juventus, com Francisco Conceição a titular, foi goleada por 5-2 na deslocação ao reduto do Galatasaray. Vecchia signora soma segunda derrota consecutiva e não vence há quatro partidas.

A formação orientada por Luciano Spalletti tinha uma deslocação tendencialmente difícil diante do Galatasaray, que se adiantou ao quarto de hora por Gabriel Sara.

No entanto, bastou um minuto para a Juventus, através de Koopmeiners, empatar a partida. O médio neerlandês estava inspirado e, à lei da bomba, bisou na partida aos 32 minutos.

Depois de uma primeira parte equilibrada, Noa Lang restabeleceu, aos 49 minutos, a igualdade no marcador (2-2).

A todo o vapor, o Galatasaray chegou de novo à vantagem e fez o terceiro golo ao minuto 60.

Reduzida a dez depois de Juan Cabal ver o segundo amarelo na partida (67m), a Juventus não se mostrou capaz de segurar o ímpeto dos turcos. Noa Lang, numa noite em que a veia goleadora vinha dos Países-Baixos, bisou na partida (75m). Sacha Boye fechou o resultado em 5-2 aos 86m.

Com este resultado, a Vecchia Signora tem uma missão difícil para a segunda mão do «play-off» da Liga dos Campeões, marcada para dia 25 de fevereiro, em Turim.