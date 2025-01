Esta terça-feira foi noite de Champions!

O Liverpool recebeu e venceu o Lille, por 2-1, e garantiu o apuramento direto para os «oitavos» da Liga dos Campeões.

Com todos os portugueses de fora por lesão - Diogo Jota no Liverpool, André Gomes e Tiago Santos no Lille - foi a equipa inglesa que abriu o marcador em Anfield, através de Mohamed Salah.

Na segunda parte, a equipa francesa viu-se reduzida a 10 unidades, depois de Aïssa Mandi receber o segundo cartão amarelo aos 59 minutos. Logo de seguida, o Lille consegue empatar a partida com golo de Jonathan David.

Aos 67 minutos, Harvey Elliott voltou a colocar os Reds na frente e deu os três pontos à equipa de Arne Slot.

Com este resultado, o Barcelona segue em frente na competição e apura-se diretamente para os oitavos de final. O Lille está em 11.º, com 13.

Atlético Madrid sorri aos 90 minutos

Em Espanha, o At. Madrid bateu o Bayer Leverkusen com bis de Julián Alvarez, num jogo em que ambas as equipas acabaram com um expulso.

Aos 23 minutos, a equipa de Simeone ficou a jogar com dez depois de Pablo Barrios receber um cartão vermelho direto. Mesmo ao final do primeiro tempo, o Bayer Leverkusen abriu o marcador com golo de Piero Hincapie.

Na segunda parte, o avançado argentino apareceu e marcou dois, aos 52 e 90 minutos. A equipa alemã ficou reduzida a 10 unidades aos 76 minutos, na sequência do segundo cartão recebido por Hincapie.

Relativamente à classificação, o Atlético Madrid está em terceiro lugar, com 15 pontos. O Bayer Leverkusen encontra-se em sexto, com 13.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES

Veja o resumo do At. Madrid-Bayer Leverkusen:

Estrela Vermelha diz adeus à Champions

Na Sérvia, o Estrela Vermelha, primeiro adversário do Benfica na presente edição, esteve a perder por três, reduziu, mas não conseguiu tirar pontos ao PSV.

A equipa neerlandesa entrou melhor e ao intervalo já vencia por três: Luuk de Jong (17m e 23m) e Flamingo (43m) marcaram os golos.

Na segunda parte, Flamingo foi expulso, logo aos 50 minutos, e deu esperança ao Estrela Vermelha, que conseguiu reduzir para 3-2. Ndiaye (71m) e Djiga (77m) escreveram o nome na lista dos marcadores.

Com apenas três pontos, o Estrela Vermelha está matematicamente eliminado da Liga dos Campeões. O PSV encontra-se em 16.º, com 11 pontos.

Veja o resumo do Estrela Vermelha-PSV:

Estugarda mantém viva a esperança do play-off

Por fim, o Estugarda visitou o terreno do já eliminado Slovan Bratislava e venceu por 3-1.

Leweling bisou ainda na primeira parte, aos 11 e 36 minutos, e Rieder selou o resultado já perto dos 90. Metsoko ainda reduziu o marcador, mas não evitou a derrota.

Com zero pontos, a equipa de Bratislava soma a sétima derrota. O Estugarda está em 21.º, com 10.