O Barcelona entrou na edição 2024/25 da Liga dos Campeões com o pé esquerdo.

Esta quinta-feira, o conjunto catalão foi ao terreno do Mónaco perder por 2-1. Com um início tremido, a equipa orientada por Hansi Flick viu-se reduzida a 10 unidades logo aos 11 minutos, depois de Eric García derrubar um adversário isolado.

Cinco minuto se passaram e a equipa da casa passou para a frente do marcador, com Akliouche a transportar a bola vários metros e a deixar a defesa do Barcelona de boca aberta, com a facilidade com que colocou o esférico no fundo das redes.

O empate surgiu ainda na primeira parte, aos 28 minutos, num remate de pé esquerdo do inevitável craque Lamine Yamal.

Aos 71 minutos, o Mónaco voltou a passar para a frente do marcador, com o nigeriano Ilenikhena, de apenas 18 anos, a aproveitar um enorme buraco da defesa do Barcelona.

O resultado manteve-se intacto até ao apito final, colocando o Mónaco na 12.ª posição, com três pontos. O Barcelona, que sofreu a primeira derrota da época, perdeu e é 23.º.