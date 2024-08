O Fenerbahçe e José Mourinho já conhecem os possíveis adversários no play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Em Nyon, o sorteio ditou que caso a equipa turca elimine o Lille na terceira pré-eliminatória, terá pela frente o vencedor do jogo entre o Slavia Praga o Union St. Gilloise. Nos restantes encontros (Caminho das Ligas), a equipa vencedora no Dínamo Kiev-Rangers vai jogar com o vencedor do Salzburgo-Twente.

Caminho dos Campeões:

Young Boys (Suíça) - Galatasaray (Turquia)

Dínamo Zagreb (Croácia) - Qarabag (Azerbaijão) ou Ludogorets (Bulgária)

Midtjylland (Dinamarca) ou Ferencváros (Hungria) - Slovan Bratislava (Eslováquia) ou Apoel (Chipre)

Jagiellonia Bialystok (Polónia) ou Bodo Glimt (Noruega) - Crvena Zvezda (Sérvia)

Malmö (Suécia) ou PAOK (Grécia) - Sparta Praga (Chéquia) ou Steua Bucareste (Roménia)

Caminho das Ligas:

Lille (França) ou Fenerbahçe (Turquia) - Slavia Praga (Chéquia) ou Union St. Gilloise (Bélgica)

Dínamo Kiev (Ucrânia) ou Rangers (Escócia) - Salzburgo (Áustria) ou Twente (Países Baixos)