O Sporting entra em campo, esta terça-feira, para a segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, diante do PSV, em Eindhoven.

Depois do triunfo por 3-0 sobre o Estoril e já com três pontos somados na Champions, os leões devem apresentar apenas uma novidade, face ao onze que alinhou na última jornada da Liga.

Com a lesão de Matheus Reis, a vaga na defesa deve ser ocupada por Gonçalo Inácio, que regressou recentemente aos relvados, depois de um período de paragem.

De resto, Franco Israel vai manter a titularidade na baliza dos leões, com Debast e Diomande a juntarem-se ao internacional português no centro da defesa. Mais para a frente, sem alterações, Gyökeres será auxiliado por Maxi Araújo e Francisco Trincão, no jogo que arranca às 20h e terá acompanhamento, AO MINUTO, no Maisfutebol.

