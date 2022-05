O Sporting confirmou neste domingo o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Neste momento, são já 13 os clubes apurados para aquela fase, faltando decidir 19 vagas.

Ora, é para esses 19 lugares que vamos olhar de forma a perceber o ponto de situação, até pelas implicações que isso pode ter nos adversários do Benfica, na terceira pré-eliminatória Champions.

Mas vamos por partes.A primeira coisa a saber é que Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha colocam cada uma quatro equipas na fase de grupos e isso significa que o Benfica não defrontará nenhum clube destes países.

Assim, em relação à entrada para a fase de grupos, a situação é a seguinte.

Em Inglaterra, há ainda duas vagas por apurar e quatro candidatos na luta. Chelsea e Arsenal são as equipas mais bem posicionadas, mas o Tottenham ainda mantém as esperanças, tal como o Manchester United, ainda que a tarefa dos red devils seja muito difícil, uma vez que está a oito pontos do 4.º lugar, com mais um jogo disputado, quando tem apenas nove pontos em disputa.

O cenário na Premier League, com o United praticamente fora da corrida

Já em Espanha, o campeão Real Madrid é a única equipa já apurada. A quatro jornadas do fim, Barcelona, Sevilha e At. Madrid estão em lugar de apuramento, com o Betis e Real Sociedad na perseguição. Matematicamente, também o Villarreal e o Ath. Bilbao podem ainda qualificar-se, mas é muito pouco provável que o consigam.

Há 12 pontos em disputa para quem tem 34 jogos realizados

As quatro vagas italianas já estão atribuídas, enquanto na Alemanha faltam definir dois apurados, numa luta que promete ser muito intensa, com cinco equipas em disputa e separadas por quatro pontos.

Bayer Leverkusen, Friburgo, Leipzig, Colónia e Union Berlin disputam os dois lugares em aberto.

Leverkusen e Leipzig têm jogos nesta segunda-feira

Também em França se espera uma luta árdua pela vaga ainda em disputa, depois de o PSG já ser campeão. A três jornadas do fim, o Marselha está em posição de apuramento, no segundo lugar, mas Rennes, Mónaco, Nice e Estrasburgo ainda têm, matematicamente, possibilidade de roubar a vaga ao Marselha.

Nos Países Baixos, Roger Schmidt, que na próxima época vai ser treinador do Benfica, está ainda na luta pelo título, com quatro pontos a separar o PSV do Ajax, sendo que apenas o campeão se apura diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Cenário de incerteza semelhante vive-se na Bélgica, onde o surpreendente Saint-Gilloise lidera a fase de apuramento de campeão, com mais três pontos do que o Club Brugge, a quatro rondas do fim.

Países Baixos, Bélgica e Escócia: o campeão irá ter entrada direta na fase de grupos

AS IMPLICAÇÕES PARA O BENFICA

Há ainda outras duas vagas diretas para a fase de grupos em aberto. Isto porque os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa também têm direito a entrar diretamente na Champions da época seguinte.

Olhando para as equipas que estão a disputar as meias-finais da Liga dos Campeões percebe-se que apenas o Villarreal não tem ainda assegurado o apuramento para a próxima edição da prova.

Quer isto dizer que, se a equipa de Unai Emery não vencer a prova, quem beneficia é o 11.º país do ranking UEFA: a Escócia irá, com muita probabilidade, colocar o campeão na fase de grupos, daí estar no quadro acima. A três rondas do fim, o Celtic, de Jota, lidera o campeonato com mais seis pontos do que Rangers e está muito bem posicionado para agarrar o lugar.

Quanto à Liga Europa, o cenário é mais complicado de explicar. Mas, num jogo de probabilidades, quase se resume ao Leipzig. Se o clube de André Silva vencer a Liga Europa e ficar nos quatro primeiros na Alemanha, isso faz com que o terceiro de França entre na fase de grupos diretamente (sucede o mesmo se o Rangers vencer a prova europeia e for campeão, mas isso é pouco provável).

E aqui encontramos a primeira implicação no caminho do Benfica. Até novas informações [já lá vamos] as águias vão ter de jogar a terceira pré-eliminatória da Champions. Caso o terceiro classificado francês entre diretamente na fase de grupos, deixa de ser um possível adversário do Benfica.

COMO RESOLVER A QUESTÃO DA RÚSSIA

Porém, há um dado que é preciso ter em muita conta. As equipas russas estão suspensas das competições europeias desde fevereiro, devido à invasão da Rússia ao território da Ucrânia. O campeão Zenit teria, em condições normais, acesso à fase de grupos, mas com a indefinição no conflito armado, não é expectável que a UEFA levante essa suspensão antes do início da qualificação para a prova.

O expectável é que a UEFA nomeie um campeão para a vaga. Ou seja, se Manchester City, Liverpool ou Real Madrid ganharem a Champions League, o campeão escocês entra diretamente e, com a situação russa, a vaga que seria do Zenit pode cair para... o Shakhtar Donetsk.

A UEFA pode, porém, decidir que a vaga seja atribuída não a um campeão, mas à Liga mais bem colocada no ranking. Neste caso, a situação seria muito diferente. O primeiro campeonato a beneficiar seria o francês, com o terceiro lugar garantido na fase de grupos. Porém, se o Leipzig vencer a Liga Europa e for um dos quatro primeiros na Bundesliga, isso já permite à Ligue 1 ter o terceiro classificado nos grupos. Portanto, quem está a seguir no ranking? Portugal e o seu terceiro lugar...

É uma hipótese extremamente remota, sublinhe-se, mas até haver confirmação oficial da UEFA, ela tem de se colocar.

De qualquer modo, as águias sabem que a suspensão da Rússia afasta do caminho o segundo classificado daquele país e coloca o vice-campeão austríaco diretamente na terceira pré-eliminatória, aquela a que os encarnados têm como garantida jogar.