A fase de liga da Liga dos Campeões, que arranca esta terça-feira, conta – excetuando Sporting e Benfica – com 27 futebolistas portugueses entre os 34 clubes estrangeiros, mas nenhum treinador luso entre estes.

Quanto a jogadores, o contingente português sobe em relação à época passada, de 17 para 27 (sendo que há alguns que têm dupla nacionalidade, como por exemplo João Correia, também cabo-verdiano).

O Olympiacos, da Grécia, é o clube com mais jogadores lusos inscritos, um total de cinco. No total, 13 dos 34 clubes estrangeiros têm representação portuguesa.

Quanto a treinadores, Portugal volta a não ter representação lá fora na Champions, depois de Paulo Fonseca e Sérgio Conceição em 2024/25 (ambos no Milan), repetindo-se a ausência de 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Portanto, só os clubes de Portugal têm treinadores do país: Rui Borges (Sporting) e Bruno Lage (Benfica).

Os 27 futebolistas portugueses em equipas estrangeiras na fase de liga:

Olympiacos, Gre (5): Costinha, Diogo Nascimento, Chiquinho, Gelson Martins e Daniel Podence.

Paris Saint-Germain, Por (4): Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

Manchester City, Ing (3): Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva.

Pafos, Chp (3): João Correia, Domingos Quina e Pêpê.

Chelsea, Ing (2): Dário Essugo e Pedro Neto.

Juventus, Ita (2): João Mário e Francisco Conceição.

Kairat Almaty, Caz (2): Luís Mata e Jorginho.

Bayern Munique, Ale (1): Raphaël Guerreiro.

Borussia Dortmund, Ale (1): Fábio Silva.

Club Brugge (1): Carlos Forbs.

Eintracht Frankfurt (1): Aurélio Buta.

Tottenham, Ing (1): João Palhinha.

Villarreal, Esp (1): Renato Veiga.