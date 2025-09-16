Champions: os 27 portugueses em equipas estrangeiras na fase de liga
Representação de treinadores lusos resume-se a Rui Borges e Bruno Lage: nenhum dos outros 34 clubes é orientado por um português
A fase de liga da Liga dos Campeões, que arranca esta terça-feira, conta – excetuando Sporting e Benfica – com 27 futebolistas portugueses entre os 34 clubes estrangeiros, mas nenhum treinador luso entre estes.
Quanto a jogadores, o contingente português sobe em relação à época passada, de 17 para 27 (sendo que há alguns que têm dupla nacionalidade, como por exemplo João Correia, também cabo-verdiano).
O Olympiacos, da Grécia, é o clube com mais jogadores lusos inscritos, um total de cinco. No total, 13 dos 34 clubes estrangeiros têm representação portuguesa.
Quanto a treinadores, Portugal volta a não ter representação lá fora na Champions, depois de Paulo Fonseca e Sérgio Conceição em 2024/25 (ambos no Milan), repetindo-se a ausência de 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Portanto, só os clubes de Portugal têm treinadores do país: Rui Borges (Sporting) e Bruno Lage (Benfica).
Os 27 futebolistas portugueses em equipas estrangeiras na fase de liga:
Olympiacos, Gre (5): Costinha, Diogo Nascimento, Chiquinho, Gelson Martins e Daniel Podence.
Paris Saint-Germain, Por (4): Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.
Manchester City, Ing (3): Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva.
Pafos, Chp (3): João Correia, Domingos Quina e Pêpê.
Chelsea, Ing (2): Dário Essugo e Pedro Neto.
Juventus, Ita (2): João Mário e Francisco Conceição.
Kairat Almaty, Caz (2): Luís Mata e Jorginho.
Bayern Munique, Ale (1): Raphaël Guerreiro.
Borussia Dortmund, Ale (1): Fábio Silva.
Club Brugge (1): Carlos Forbs.
Eintracht Frankfurt (1): Aurélio Buta.
Tottenham, Ing (1): João Palhinha.
Villarreal, Esp (1): Renato Veiga.