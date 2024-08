Já são conhecidos os horários dos jogos do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões.

Depois do sorteio realizado esta quinta-feira, os leões ficaram a conhecer a ordem dos jogos nesta fase, que arranca com a receção ao Lille, a 17 de setembro (20h).

Seguem-se as visitas aos redutos do PSV, a 1 de outubro (20h) e do Strum Graz, a 22 de outubro (20h). Depois disso, o Sporting realiza dos dois jogos de dificuldade mais elevada, com as receções ao Man. City, a 5 de novembro (20h) e ao Arsenal, a 26 de novembro (20h).

Ainda no ano de 2024, os leões visitam o estádio do Club Brugge, a 10 de dezembro (20h) e nas últimas duas semanas de janeiro, os comandados de Ruben Amorim têm uma deslocação à Alemanha, para jogar com o Leipzig, a 22 de janeiro (17h45) e a receção ao Bolonha, a 29 de janeiro (20h), que encerra a fase de liga do Sporting.