Nesta terça-feira ficaram conhecidos quase todos os apurados para o play-off da Liga dos Campeões.

O Sp. Braga foi uma das equipas apuradas e vai defrontar o Panathinaikos na eliminatória decisiva de acesso à fase de grupos da prova. A equipa grega afastou o Marselha nos penáltis e negou o reencontro entre Vitinha e a ex-equipa.

O Galatasaray de Sérgio Oliveira também sorriu e deixou pelo caminho o Olimpija Ljubljana, equipa treinada por João Henriques que tem ainda os portugueses David Sualehe, Jorge Silva e Rui Pedro. Depois da vitória forasteira por 3-0 no primeiro jogo, a equipa de Istambul voltou a impor-se, agora por 1-0.

Destaque ainda para o apuramento à tangente do Copenhaga. A equipa de Diogo Gonçalves empatou a três golos num jogo que teve quatro golos no prolongamento e que só foi resolvido no desempate por penáltis.

Os noruegueses do Molde deixaram pelo caminho no prolongamento o surpreendente Klavsvik, das Ilhas Faroé e o Rangers e o PSV Eindhoven confirmaram o favoritismo nos respetivos jogos e vão defrontar-se na próxima fase.

RESULTADOS DOS JOGOS DA 2.ª MÃO DA 3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA DA CHAMPIONS (apurados a negrito):

Backa Topola-Sp. Braga, 1-4 (1-7)

Aris Limassol-Rakow Czestochowa, 0-1 (1-3)

Maccabi Haifa-Slovan Bratislava, 3-1 (5-2)

Molde-Klavsvik, 2-0 (3-2)

Sparta Praga-Copenhaga, 3-3 (3-3, 2-4 gp)

Galatasaray-Olimpija Ljubljana, 1-0 (4-0)

Servette-Rangers, 1-1 (2-3)

Sturm Graz-PSV Eindhoven, 1-3 (2-7)

Marselha-Panathinaikos, 2-1 (2-2, 3-5 gp)

Dínamo Zagreb-AEK Atenas, 1-2 (segundo jogo realiza-se no sábado em Atenas)

JOGOS DO PLAY-OFF

Maccabi Haifa-Young Boys

Antuérpia-AEK Atenas ou Dínamo Zagreb

Raków Czestochowa-Copenhaga

Molde-Galatasaray

Rangers-PSV Eindhoven

Sp. Braga-Panathinaikos