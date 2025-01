Benfica e Sporting partem para a última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões na disputa para garantir um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final e, em caso de apuramento na noite de quarta-feira, leões e águias vão logo de seguida saber o par de equipas que podem apanhar no sorteio marcado para sexta-feira.

O Benfica, que visita a Juventus, é 21.º classificado, com dez pontos. O Sporting é 23.º, também com dez pontos, recebendo o Bolonha, já eliminado, em Alvalade. Os jogos estão marcados para as 20 horas de quarta-feira, assim como os restantes 16 encontros da 8.ª e última jornada da fase de liga.

Ora, e de acordo com o emparelhamento já predefinido pela UEFA para o play-off, não será preciso esperar pelo sorteio de sexta-feira para perceber qual de duas equipas é que águias e leões podem apanhar no play-off… e em caso de sucesso neste, quem poderá vir aí nos oitavos de final.

Num exercício de mera antecipação que serve também para recordar o formato, o Benfica, se acabasse na atual 21.ª posição, teria como possíveis adversários no play-off o 11.º ou o 12.º classificado: nesta altura, são Feyenoord (com quem as águias já perderam na Luz por 3-1 na fase de liga) e Lille, respetivamente.

O Sporting, se terminasse a fase de liga na atual 23.ª posição, encontraria no play-off o 9.º ou 10.º classificado. Ou seja, atualmente Aston Villa e Mónaco, respetivamente.

E, em caso de sucesso no play-off, assumindo hipoteticamente a classificação atual, o Benfica defrontaria nos oitavos de final o 5.º ou 6.º classificado, que nesta altura são Atlético de Madrid (que o Benfica já bateu por 4-0 na fase de liga) e Milan, por esta ordem.

Já o Sporting, ultrapassando o play-off, defrontaria o 7.º ou o 8.º classificado nos oitavos de final, nesta altura Atalanta e Bayer Leverkusen, respetivamente.

No entanto isto é apenas um exercício à luz da atual classificação e as certezas do par que Benfica e Sporting podem apanhar no play-off, em caso de apuramento, surgirão na noite de quarta-feira. O sorteio do play-off realiza-se na sexta-feira e esta fase disputa-se a 11 e 12 de fevereiro (1ª mão) e a 18 e 19 de fevereiro (2.ª mão).

O sorteio dos oitavos de final, quartos de final e meias-finais realiza-se a 21 de fevereiro.