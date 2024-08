Sparta de Praga, Young Boys e Salzburgo vão participar na primeira fase da nova Liga dos Campeões, versão 2024/25. Os três clubes ganharam os respetivos play-offs de acesso, durante esta terça-feira.

Os suíços venceram o Galatasaray, em Istambul por 1-0. Os turcos tiveram mais posse de bola, mas o Young Boys teve melhores chances para marcar. Era o experiente Fernando Muslera, guardião uruguaio, que ia segurando a hipótese dos turcos empatarem a eliminatória.

No entanto, o nulo foi desfeito já perto dos noventa com um golo do extremo Alan Virginius. Muslera viu o cartão vermelho devido a uma entrada maldosa, de pitons, sobre o marcador do golo. Assim, ficou 4-2 no agregado e os suíços voltam à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Salzburgo fez uso de um 2-0 na primeira mão para passar, obtendo um empate nesta terça-feira. Adam Daghim marcou pelo Salzburgo num belo esforço individual. O jovem de apenas 18 anos passou por vários adversários e rematou à entrada da área. Daghim ainda tentou bisar, mas não teve tanta sorte.

O jovem Vladislav Vanat empatou a partida 15 minutos depois, com um remate cruzado de pé esquerdo. Aos 22 anos, vai ganhando espaço no Dínamo Kiev, clube que agora vai ser repescado para a Liga Europa.

Assim, o Salzburgo volta à fase de grupos da Liga dos Campeões depois de, no ano passado, ter integrado o mesmo do Benfica, ficando em quarto lugar.

Na capital da Chéquia, em Praga, o Sparta recebeu os suecos do Malmo e confirmou a vantagem da primeira mão (2-0). Num jogo marcado pela falta de acerto, ambas as equipas falharam uma grande penalidade.

Mas foi mesmo da marca dos 11 metros que os checos chegaram ao golo - Haraslin marcou, aos 80 minutos. Pouco depois, aos 83', Albion Rrahmani aumentou a vantagem. Os checos já não participavam na fase de grupos da competição desde 2005/06.