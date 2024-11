Com a vitória arrancada a ferros no Mónaco, o Benfica somou mais 3 pontos na Liga dos Campeões e voltou a ocupar um lugar que vale um bilhete para o play-off.

As águias estão agora no 14.º lugar com 9 pontos, menos um do que um pelotão integrado de sete equipas que vão do 12.º aos 6.º posto e do qual faz parte o Sporting, que está em 10.º e também em zona de play-off.

VEJA AQUI A CLASSIFICAÇÃO DETALHADA

Refira-se que os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, sendo que as equipas do 9.º ao 24.º posto têm de jogar um play-off.

O campeão europeu Real Madrid está precisamente no 24.º lugar com 6 pontos, mais dois do que o Paris Saint-Germain, que está nesta altura em zona de eliminação.

O QUE FALTA A BENFICA E SPORTING:

Benfica:

Bolonha (casa)

Barcelona (casa)

Juventus (fora)

Sporting:

Club Brugge (fora)

Leipzig (fora)

Bolonha (casa)