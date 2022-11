Dezoito anos depois, o FC Porto volta a defrontar o Inter Milão nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O histórico de confrontos oficiais é ligeiramente favorável à equipa italiana, que venceu dois jogos, empatou um e perdeu outro, tendo seis golos marcados e cinco sofridos.

Em 2004/05, os dragões, então detentores do troféu conquistado no ano anterior sob o comando de José Mourinho, foram eliminados da prova pela equipa italiana. Começaram com um empate a um golo no Dragão e na 2.ª mão perderam por 3-1 em Milão com um hat-trick de Adriano, então considerado um dos jovens mais promissores do futebol mundial.

Esses foram os primeiros dois de quatro jogos realizados entre FC Porto e Inter, sendo que todos aconteceram no mesmo ano civil: 2005.

Nesse mesmo ano, mas na época seguinte (2005/06), o FC Porto venceu em casa por 2-0. Curiosamente, essa foi a única vitória nessa fase de grupos dos dragões, que terminaram em último. No jogo da 2.ª volta, em Itália, o Inter impôs-se por 2-1 naquele que foi o último duelo com o FC Porto.

Já o saldo com equipas italianas em competições europeias é desfavorável aos portistas (11 vitórias, dez empates e 15 derrotas), mas o registo dos últimos anos traz boas razões para sorrir: na época passada venceram e empataram com o Milan na fase de grupos e em 2018/19 e em 2020/21 os dragões deixaram pelo caminho, respetivamente, Roma e Juventus.

Curiosamente também nos oitavos de final.