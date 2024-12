A adidas, marca que fabrica as bolas da Liga dos Campeões apresentou esta quinta-feira a nova bola da competição.

Com o nome «Fired Up», em português, «Inflamado», a marca alemã pretende que «reflita o calor da batalha enquanto as melhores equipas da Europa lutam por um lugar na fase a eliminar e, em última análise, tentam conquistar o maior prémio do futebol de clubes», pode ler-se no site da UEFA.

O novo esférico vai ser utilizado nas próximas duas e últimas jornadas da fase de liga da Champions.

Too hot to handle 😲🔥



Introducing 'Fired Up'- the new Pro Match Ball, made for the next stage of the Champions League ✨@adidasfootball | #FireUpTheGame pic.twitter.com/UW8d4ZrajW