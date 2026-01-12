FOTO: Adidas lança bola especial de 25 anos de parceria com a Champions
Apelidada de «FINALE 1», recupera as cores e padrão da primeira bola criada para a competição
Como forma de marcar os 25 anos de parceria com a Liga dos Campeões, a Adidas lançou uma bola especial de aniversário e que remonta à primeira criada em 2001/02.
Através das redes sociais, a marca divulgou fotografias da «redondinha» e o destaque vai para além do próprio objeto. Isto porque numa das fotografias surgem alguns dos embaixadores da Adidas: Lionel Messi, Mohamed Salah, Zidane, Toni Kroos, Lamine Yamal, Dembélé e Bellingham.
A bola recupera as cores e o padrão da primeira edição e será utilizada nas últimas duas jornadas da fase de liga da Champions.
twenty five years of moments written in the stars. ⭐️⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 12, 2026
Meet the 2026 UEFA Champions League Anniversary Ball, a modern take on the first starball. @adidasfootball | #YouGotThis pic.twitter.com/upBZvhATGl