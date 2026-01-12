Como forma de marcar os 25 anos de parceria com a Liga dos Campeões, a Adidas lançou uma bola especial de aniversário e que remonta à primeira criada em 2001/02.

Através das redes sociais, a marca divulgou fotografias da «redondinha» e o destaque vai para além do próprio objeto. Isto porque numa das fotografias surgem alguns dos embaixadores da Adidas: Lionel Messi, Mohamed Salah, Zidane, Toni Kroos, Lamine Yamal, Dembélé e Bellingham. 

A bola recupera as cores e o padrão da primeira edição e será utilizada nas últimas duas jornadas da fase de liga da Champions. 

RELACIONADOS
Nani e a saída de Amorim: «Man. United? É preciso um treinador com personalidade»
FC Porto lança equipamento de tributo à conquista da Liga Europa
OFICIAL: Corinthians anuncia contratação de Gabriel Paulista
Jaime Faria e Henrique Rocha avançam na qualificação para o Open da Austrália