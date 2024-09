Viktor Gyökeres, em declarações à flash interview da SportTV, depois da vitória do Sporting por 2-0 sobre o Lille, a contar para a primeira jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões:

«O jogo foi difícil, trememos um pouco no início mas depois criámos algumas oportunidades e marcámos um golo. Acho que a partir daí conseguimos manter o ritmo até ao fim da primeira parte. No segundo tempo podíamos ter feito melhor, mas estivemos bem e não sofremos nenhum golo, o que também é bom. É um sonho jogar na Liga dos Campeões e fazê-lo num jogo como este não podia ser melhor.»

«Foi fantástico, senti-me muito bem em campo e foi uma grande performance da equipa. No geral foi muito bom e os adeptos também estiveram espetaculares. Pedro Gonçalves e Trincão? Jogamos muitos jogos juntos e torna-se cada vez mais fácil, tentamos estar sempre disponíveis para qualquer um dos colegas de equipa, dentro de campo. Futuro? É muito bom estar no Sporting e logo vemos o que acontece no futuro.»