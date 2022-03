Na antevisão ao duelo com o Benfica, o goleador Sébastien Haller analisou o estilo de jogo dos encarnados, que considerou serem uma equipa ofensiva.

«Todas as equipas portuguesas gostam de jogar futebol, de atacar muito. Pode ser comparável ao Ajax. São duas equipas grandes dos seus países, que gostam de ser ofensivas. Um bom jogo para ver e jogar», afirmou o atacante costa-marfinense.

Robert Lewandowski apontou um hat trick diante do Salzburgo e soma agora 12 golos na Liga dos Campeões, mais um do que Haller, que espera voltar ao topo dos goleadores da prova.

«Não vi o jogo [do Bayern], só recebi muitas mensagens. Estragaram um bocado a minha noite, mas tudo bem [risos]. Não é uma surpresa. É uma coisa que se pode esperar do Lewandowski. Espero fazer mais um golo, mas o mais importante é qualificarmo-nos. Para um goleador, a confiança é muito importante. Neste momento, não me queixo, marquei em todos os jogos da Liga dos Campeões», frisou.

O Benfica joga em Amesterdão esta terça-feira, a partir das 20h00, na segunda mão dos oitavos de final da Champions.