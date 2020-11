Terça-feira em cheio com a realização dos primeiros jogos da 4.ª jornada da Liga dos Campeões. Os encontros serão repartidos em dois horários, como habitual, podendo acompanhar vários portugueses que disputam a prova milionária.

Entretanto, o FC Porto parte à tarde para França, onde irá defrontar na quarta-feira o Marselha. Antes da viagem, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão do segundo embate com a formação orientada por André Villas-Boas. A conferência de imprensa está agendada para as 12h00, no Olival.

Jogos da Liga dos Campeões:



Rennes-Chelsea, 17:55 (Eleven Sports 2)

Krasnodar-Sevilha, 17:55 (Eleven Sports 3)

Borussia Dortmund-Club Brugge, 20:00 (Eleven Sports 5)

Lazio-Zenit, 20:00 (Eleven Sports 6)

Juventus-Ferencvaros, 20:00 (Eleven Sports 1)

Dinamo Kiev-FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 2)

Manchester United– Basaksehir, 20:00 (Eleven Sports 4)

Paris Saint-Germain- Leipzig, 20:00 (Eleven Sports 3)