Um dia depois de o autoproclamado Estado Islâmico ter ameaçado atacar os estádios dos jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a UEFA garantiu que os jogos quatro jogos previstos para esta terça e quarta-feira vão realizar-se conforme previsto.

«A UEFA está ciente das alegadas aleaças terroristas feitas aos quatro jogos da Liga dos Campeões nesta semana e está em estreita ligação com as autoridades nos respetivos locais. Todos os jogos estão planeados para decorrer conforme programado e com as medidas de segurança apropriadas em vigor», referiu o organismo num comunicado citado pela Sky Sports.

Recorde-se que o Governo francês já anunciou que vai reforçar a segurança em Paris para o jogo entre PSG e Barcelona, agengado para esta quarta-feira.

Já a Polícia Metropolitana de Londres, onde esta terça-feira se joga o Arsenal-Bayern Munique, garantiu que a ameaça de ataque terrorista não fez o nível de alerta, que já é «substancial», não foi alterado, tal como os planos da polícia para o jogo.