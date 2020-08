O Manchester City apurou-se nesta sexta-feira para a final a 8 de Liga dos Campeões, marcando encontro com o Olympique Lyon nos quartos de final, no Estádio de Alvalade. O jogo realiza-se a 15 de agosto.

Em Inglaterra, a equipa de Pep Guardiola voltou a impor-se perante o Real Madrid, repetindo o desfecho da primeira mão: 2-1, para um 4-2 na eliminatória. Dois erros tremendos de Varane possibilitaram os golos de Sterling e Gabriel Jesus.

Com pressão intensa a toda a largura do relvado, o Manchester City provocou as falhas do adversário e tirou proveito logo ao 9.º minuto de jogo. Raphael Varane tentou sair a jogar, Gabriel Jesus roubou-lhe a bola e serviu Sterling para o tento inaugural.

Zidane apostou em Rodrygo para o ataque e o jovem brasileiro combinou da melhor forma com Benzema para devolver a esperança aos espanhóis: 1-1 já perto da meia-hora de jogo.

O Real Madrid, porém, não conseguiu criar muito mais perigo e as melhores oportunidades de golo foram pertencendo ao Manchester City, que apresentou João Cancelo no lado esquerdo da defesa.

Bernardo Silva entrou em campo ao minuto 68, ainda a tempo de ver Gabriel Jesus aproveitar numa oferenda de Varane. O internacional francês começou por falhar o corte de cabeça, tentou depois atrasar para Courtois mas o brasileiro apercebeu-se, foi mais rápido e sentenciou a eliminatória. O Man. City, inclusive, ficou a dever a si próprio mais golos. Desfecho lógico no duelo com o Real.