Declarações do treinador do PSG, Luis Enrique, na sala de imprensa do Parque dos Príncípes, após a vitória por 2-1 ante o Arsenal, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O PSG está na final, na qual vai defrontar o Inter de Milão:

«O Arsenal veio para ganhar o jogo de forma clara, na primeira parte levou o jogo para onde é forte e nós tivemos de jogar um jogo que não queríamos jogar, mas é o futebol. Temos de adaptar-nos, creio que o fizemos bem, sofremos, mas o adversário, neste nível - e um adversário como o Arsenal, que joga bem com e sem bola - representa complicações. Mas estivemos bem nas transições, fizemos um golo e enviámos uma bola ao poste na primeira parte e o 1-0 tranquilizou-nos um pouco. A segunda parte foi mais disputada.»

«Creio que ao longo da competição, claro que o que conta é o resultado, mas na fase de liga merecíamos mais nove pontos, mas ter um leque de jogos forte serviu para a equipa crescer e melhorar. Estivemos muitas jornadas fora dos 24 primeiros, o que era injusto. Mas, ao longo desses momentos, as estatísticas mostravam que faltava a eficácia, de resto eram muito boas em golos esperados, ocasiões sem golos marcados… números de uma das melhores equipas da Europa. Quando a eficácia veio ao de cima, creio que demonstrámos que merecemos estar na final.»

«Não há lógica no futebol. No primeiro dia em que me sentei perante vós, disse que pretendíamos trabalhar para estar em posição de fazer história e é o objetivo que temos: sermos os primeiros a conquistar o troféu para um projeto que, creio, mudou desde o ano passado e no qual me sinto realizado como treinador, porque tenho a capacidade, com o Luís Campos e com o presidente, de projetar tudo o que procuramos e de adaptarmo-nos ao mercado para montar uma equipa que, a cada dia, dê mais gosto aos adeptos. É um momento bonito para agradecer aos adeptos, o apoio que mostraram todos os dias, independentemente dos resultados.»

«O nosso objetivo é fazer história e falta mais um passo. Creio que este clube merece, por todos os esforços que fez. E os adeptos também. Vamos tentar a cada ano, é o objetivo.»