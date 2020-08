Está encontrado o quarto semifinalista da Liga dos Campeões. O sensacional Olympique Lyon afastou o Manchester City no Estádio José Alvalade (1-3) e marcou encontro com o Bayern Munique, novamente no recinto do Sporting, na quarta-feira.

A equipa de Rudi Garcia, sétima classificada da Ligue 1 de França, apura-se pela segunda vez na sua história para esta fase da competição. Curiosamente, na temporada 2009/10 viria a ser afastada precisamente pelo Bayern Munique. Dez anos depois, o Lyon volta a sonhar.

Para isso, os gauleses superaram o Manchester City, depois de terem mandado para casa a Juventus. Cornet marcou primeiro (24m), Kevin de Bruyne ainda fez a igualdade momentânea (69m) mas Moussa Dembelé saiu do banco para bisar (78m e 87m) e garantir o triunfo do Lyon de Anthony Lopes, já após um falhanço inacreditável de Sterling (86m), um pouco à imagem do que fez o sportinguista Bryan Ruiz, uns anos antes, naquela baliza.



Pep Guardiola, que colocou João Cancelo no lado esquerdo da defesa e não utilizou Bernardo Silva, volta a ficar pelo caminho nos quartos de final da Liga dos Campeões. Em quatro temporadas, o Manchester City do treinador catalão chegou uma vez aos oitavos de final e três vezes aos «quartos».



A estratégia do City, com três centrais de início para enfrentar os dois avançados do Lyon (Toko Ekambi e Depay) não resultou. Criou oportunidades de golo, é certo, mas o adversário pareceu mais confortável e adaptado a um sistema que lhe permitiu explorar os flancos, como ficou demonstrado no lance do primeiro golo, com Cornet a aproveitar falhas de Kyle Walker e Ederson.



No início da segunda parte, sem registo de melhorias da sua equipa, Pep Guardiola apostou em Mahrez. Ao minuto 69, o argelino lançou Sterling na área e este serviu De Bryune para o 1-1. O jogo parecia mudar. Anthony Lopes ia sustendo novas investidas britânicas e, do outro lado, Rudi Garcia ganhou em pleno a aposta em Moussa Dembelé.



Pouco depois de substituir Depay, o antigo internacional sub-21 francês aproveitou um passe de Aouar para fazer o 1-2. Guardiola nem queria acreditar. A pressão final do Manchester City, com Bernardo Silva a ver do banco de suplentes, não deu frutos e Sterling desperdiçou uma oportunidade clamorosa para o 2-2, servido por Gabriel Jesus, ao cair do pano. A curta distância da baliza, sem oposição, atirou por cima. Na resposta, o Lyon marcou o terceiro, novamente por Moussa Dembelé e com responsabilidades para Ederson, que não segurou uma bola rematada com pouca força por Adouar.