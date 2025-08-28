O sorteio da fase de liga da Champions realizou-se nesta quinta-feira, no Mónaco, e ditou os próximos adversários de Benfica e Sporting nesta fase da competição. O Benfica integrou o pote dois do sorteio.

O Benfica, que bateu Nice e Fenerbahçe para garantir a presença na fase final, já sabe que vai defrontar o Real Madrid (casa), Chelsea (fora), Bayer Leverkusen (casa), Juventus (fora), Nápoles (casa), Ajax (fora), Qarabag (casa) e Newcastle (fora).

Esta é a segunda época com o novo formato da Liga dos Campeões. Os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os oitavos de final, enquanto os clubes classificados do nono ao 24.º lugar, vão jogar um play-off de apuramento para os oitavos de final. Os clubes que ficarem do 25.º ao 36.º lugar são eliminados, não só da Champions, como também das competições da UEFA (não vão, nem para a Liga Europa, nem para a Liga Conferência).

No entanto, para 2025/26 foram aprovadas ligeiras alterações no que diz respeito às equipas que se apurem para as fases seguintes da Champions: recorde aqui.

No total, a fase de liga tem 36 clubes, 144 jogos (18 em cada uma das oito jornadas), havendo várias condicionantes: cada clube defronta dois adversários de cada pote, sendo que um clube de um país não pode defrontar outro do seu país (ex: Sporting não poderia defrontar o Benfica nesta fase) e cada clube pode, no máximo, encontrar dois adversários de um mesmo país. Cada equipa faz quatro jogos em casa e quatro jogos fora.

As datas das jornadas:

1.ª: 16/17/18 setembro

2.ª: 30 setembro/1 outubro

3.ª: 21/22 outubro

4.ª: 4/5 novembro

5.ª: 25/26 novembro

6.ª: 9/10 dezembro

7.ª: 20/21 janeiro

8.ª: 28 janeiro

[Notícia atualizada às 17h55]