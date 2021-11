A FIGURA: Pedro Gonçalves

Sete jogos seguidos sem marcar não abalaram a confiança do melhor goleador do Sporting na época passada. O discurso e a autoconfiança de Pote na conferência antevisão ao jogo não foi bluff e nesta quarta-feira Alvalade testemunhou a prova disso mesmo. Primeiro, na visão de jogo; depois, na letalidade em frente da baliza. Sofreu o tal penálti para o qual se tinha candidatado na véspera e Mourinho entregou-lhe a responsabilidade da cobrança. Pouco depois do 1-0, assinou também ele o segundo dos leões numa execução técnica sublime. Teve momentos de entendimento perfeito com Sarabia e Paulinho. Os três foram um autêntico pesadelo para uma débil defesa turca. O melhor Pote parece estar de volta e com ele o Sporting só pode ser melhor. Muito melhor.

O MOMENTO: golo de Pote. MINUTO 31

Depois de uma entrada autoritária em campo, o Sporting aligeirou a pressão e o Besiktas cresceu no jogo, chegando a dividi-lo durante alguns minutos. Mas sentia-se que os turcos lidavam quase sempre mal com os esticões do Sporting e foi isso que aconteceu no penálti sofrido por Pote, carregado nas costas por Yilmaz. O 1-0 foi o gatilho para uma noite memorável de um leão autoritário!

OUTROS DESTAQUES

Pablo Sarabia: para início de conversa, arrancou dois cruzamentos perfeitos que Paulinho não concretizou nos minutos iniciais. Jogou mais descaído para a esquerda (Pote à direita) e rubricou seguramente uma das melhores exibições desde que chegou a Alvalade. Foi dele o 4-0 e pouco antes disso quase assinou um golaço numa aparente tentativa de cruzamento que aterrou na trave.

Paulinho: pertenceram-lhe as duas primeiras ocasiões de golo do Sporting. Chegou a parecer que ia ter uma noite como tantas outras: muita capacidade de trabalho, pressão na saída de bola da equipa adversária, algumas recuperações fundamentais, mas longe do golo. Não é por teimosia que Amorim aposta constantemente nele. E hoje viu-se a importância do ex-Sp. Braga no futebol do Sporting. É que ninguém trabalha sem bola como ele no ataque. Faturou o 3-0 com um remate forte e colocado de meia-distância. Saiu na segunda parte debaixo de uma monumental ovação!

Matheus Nunes: exemplar na pressão a meio-campo juntamente com Palhinha, foram vários os ataques perigosos do Sporting que nasceram da capacidade dele em recuperar bolas, em quebrar linhas em posse ou através de passes em profundidade. O penálti sofrido por Pote foi precedido por um soberbo passe o avançado, foi dele o toque que lançou Paulinho para o terceiro dos leões e premiu o gatilho para 4-0 de Sarabia. Está a ter um crescimento enorme, notório (também) pelo conforto que sente a jogar nos grandes palcos. Claramente não nasceu para pasteleiro!

Larin: ele e Ghezzal foram os jogadores que mais destoaram de uma pálida equipa do Besiktas. Foram do canadiano as duas ocasiões de golo forjadas pelas águias negras na primeira parte. Dos poucos a merecer nota positiva.