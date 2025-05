Marcus Thuram foi uma das principais figuras do empate entre Barcelona e Inter (3-3), na primeira mão das «meias» da Liga dos Campeões. Após o encontro, o autor do primeiro golo elogiou Lamine Yamal, mas garantiu que o extremo espanhol não é o «melhor do mundo».

«De jeito nenhum. O melhor jogador do mundo é francês! E o segundo melhor, penso eu, também é francês. São o Ousmane Dembélé e o Kylian Mbappé», referiu em entrevista ao Canal+, sem definir a ordem desta classificação.

Com uma exibição notável, e com um golo na partida, o jovem de 17 anos do Barcelona tem estado nas bocas do mundo causando furor e é já apontado como futuro Bola de Ouro. Porém, para Thuram, Lamine é «talvez o terceiro melhor do mundo»

Relativamente ao jogo, o avançado do Inter seguiu as palavras do treinador Simone Inzaghi e reconheceu a dificuldade em travar a estrela do Barcelona.

«Encorajei o Dimarco, disse-lhe que era normal que o Yamal passasse e que o faria sempre, independentemente do que fizéssemos. Porém não devíamos desistir e o objetivo é continuar a cansá-lo», apontou.

A segunda mão da eliminatória está marcada para o dia 6 de maio, às 20h, em Milão. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.