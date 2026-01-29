Anatoliy Trubin juntou-se a uma lista reduzidíssima de guarda-redes que conseguiram marcar golos em jogos da Liga dos Campeões.

O ucraniano do Benfica é apenas o quinto guardião a faturar na maior prova de clubes da UEFA e passou a integrar um clube que tem agora cinco membros.

Hans-Jörg Butt, antigo guarda-redes que até teve uma passagem discreta pelo Benfica em 2007/08, é o único repetente da lista: fez o gosto ao pé (direito) em três ocasiões, todas contra a Juventus e de penálti, uma das especialidades do ex-internacional alemão que encerrou a carreira com 36 golos.

Da lista fazem ainda parte Vincent Enyema, antigo guarda-redes camaronês que também se especializou na cobrança de castigos máximos e faturou pelo Hapoel Tel Aviv em 2009.

Tal como Trubin agora, Sinan Bolat, internacional turco que pertenceu aos quadros do FC Porto entre 2013/14 e 2016/17, marcou em 2009 num empate (1-1) entre o Standard Liège e o AZ Alkmaar. Aos 90+5m, o guarda-redes subiu à área contrária e marcou, de cabeça, o golo que permitiu aos belgas terminarem a fase de grupos no terceiro lugar e a ida à Liga Europa, deixando pelo caminho o conjunto neerlandês.

Sinan Bolat inaugurou os golos de guarda-redes sem ser de grande penalidade e Ivan Provedel havia sido, até esta quarta-feira à noite, o último a fazê-lo. Em setembro de 2023, o italiano da Lazio subiu à área do Atlético Madrid e bateu de cabeça o ex-Benfica Jan Oblak dando ao emblema italiano um ponto nesse jogo (1-1) referente à primeira jornada do Grupo E.

Há ainda registos de golos de guarda-redes na Taça dos Clubes Campeões Europeus (que em 1992/93 passou a chamar-se Liga dos Campeões) e em fases de apuramento para a competição (pré-eliminatórias e playoffs), mas esta é a lista dos golos em fases principais da Champions.

Recorde aqui, EM VÍDEO, os outros golos antes de Trubin:

OS OUTROS GOLOS DE GUARDA-REDES NA LIGA DOS CAMPEÕES:

Ivan Provedel, Lazio-Atlético Madrid, 1-1 (2023/24) - cabeça

Vicent Enyema, Hapoel Tel Aviv-Lyon, 1-3 (2010/11) - penálti

Hans-Jörg Butt, Juventus-Bayern Munique, 1-4 (2009/10) - penálti

Sinan Bolat, Standard Liège-AZ Alkmaar, 1-1 (2009/10) - cabeça

Hans-Jörg Butt, Leverkusen-Juventus, 3-1 (2001/02) - penálti

Hans-Jörg Butt, Hamburgo-Juventus, 4-4 (2000/01) - penálti