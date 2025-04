Declan Rice colocou o Arsenal com o pé na meia-final da Liga dos Campeões, depois de um recital ao Real Madrid e uma vitória por 3-0.

Em Londres, em pleno Emirates, ingleses e espanhóis anularam-se na primeira parte. Apesar de oportunidades para ambos os lados, a bola acabou por não entrar e as equipas seguiram para descanso.

Porém, o intervalo fez bem aos Gunners e estes voltaram com inspiração. À boleia de Declan Rice, o Arsenal abriu o marcador aos 58 minutos. De livre, e com um incrível efeito na bola, o internacional inglês rematou com o pé direito e esta contornou a barreira até parar no fundo da baliza dos merengues.

De referir que esta foi a primeira vez na carreira que Rice marcou um golo de livre. Com estes dois golos, entrou também para a história da Liga dos Campeões, como o primeiro jogador a marcar dois golos de livre num jogo a eliminar.

12 minutos depois, o Arsenal voltou a beneficiar de um livre direto, mas desta vez no lado esquerdo da área do Real Madrid. As câmaras apontaram para Declan Rice e este voltou a não desiludir. Com um remate forte colocou a bola no ângulo superior direito, levando os adeptos arsenalistas à loucura.

Com o objetivo de resolver a eliminatória em Inglaterra (nunca esquecendo que o adversário é o Real Madrid), a equipa de Mikel Arteta conseguiu chegar ao terceiro golo. Desta vez foi Merino a escrever o nome na lista de marcadores, após assistência de Myles Lewis-Skelly. Aos 90+4 minutos, Eduardo Camavinga recebeu o segundo cartão amarelo por anti-jogo (chutou a bola após o apito do árbitro) e foi expulso.

A segunda mão está marcada para o próximo dia 16 de abril, pelas 20h, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O vencedor desta eliminatória encontra o Paris Saint-Germain ou Aston Villa na próxima ronda.