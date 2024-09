Dentro de campo, o talento de Rafael Leão é inquestionável e normalmente vemos o internacional português a brilhar com uma bola nos pés.

O que ainda não tínhamos visto foi o talento do avançado do Milan para dar toques com uma pastilha (isso mesmo!). Ora, durante o aquecimento dos «rossoneri» antes do encontro, Rafael Leão aproveitou para mostrar os dotes de «malabarista» e o resultado foi simplesmente incrível.

Veja aqui o vídeo de Rafael Leão a dar toques com uma pastilha: