Costinha e Nuno Valente, vencedores da Liga dos Campeões pelo FC Porto em 2004, foram às instalações da Media Capital nesta quarta-feira e aproveitaram a ocasião para mostrar o troféu da prova à redação do Maisfutebol. A final a 8 da competição, recorde-se, arranca esta noite em Lisboa com o Atalanta-PSG.



«Foi uma competição espetacular que a equipa do FC Porto fez, no seguimento do que tínhamos feito na Taça UEFA. Começámos com um empate e uma derrota, depois tivemos um jogo fora com o Marselha, a partir daí a equipa deu uma resposta muito boa. Conseguimos fazer o golo no último minuto frente ao Manchester United, foi um momento espetacular e veio trazer justiça à eliminatória, porque o FC Porto no cômputo das duas mãos foi superior», começou por recordar Costinha, autor do golo decisivo em Old Trafford.



Esse momento foi decisivo para a trajetória do FC Porto. «Isso galvanizou a equipa ainda mais, apanhámos um Lyon com muitas estrelas mas passámos, depois numa eliminatória que pensámos que íamos fazer contra o AC Milan, surgiu o Corunha. Foi um jogo em que os detalhes foram essenciais. No segundo jogo, foi um FC Porto muito personalizado, com muitos jogadores à bica. Lembro-me do senhor Collina me perguntar: 'Señor Costinha, quer usted jugar la final?' Chegámos à final, o FC Porto ao fim de dez/quinze minutos tomou conta do jogo e acaba por ser um justo vencedor numa prova em que foi o mais regular e o mais forte», concluiu o antigo médio.



Nuno Valente salienta que esse FC Porto ficou na história do futebol português: «Foi um momento histórico. Muitos jogadores e grandes equipas não tiveram o privilégio de levantar esta taça, mas nós no FC Porto conseguimos. Ninguém dava nada por esta equipa do FC Porto, aos poucos conseguimos acreditar que tudo era possível. Todos lutamos pelo mesmo objetivo, vencermos a Liga dos Campeões, ficarmos na história do clube e do futebol mundial. O futebol português também ficou privilegiado por vencermos a Liga dos Campeões.»