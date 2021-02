No regresso de Cristiano Ronaldo ao Estádio do Dragão, onde marcou, pelo Manchester United, um golo memorável em 2009, Danilo e Alex Sandro reencontram o antigo clube para um jogo especial a título pessoal, na quarta-feira. Os dois brasileiros da Juventus representaram os azuis e brancos, que agora defrontam ao serviço do emblema de Turim. Para Danilo, o embate é difícil de interiorizar.

«Ainda não digeri totalmente o facto de ir defrontar o FC Porto. Desde que saí, o FC Porto é o meu clube, aquele que apoio pessoalmente. No entanto, espero que seja um jogo especial, disputado e, esperemos, agradável a quem vir. Espero que no final a Juventus leve vantagem», referiu o lateral-direito, em declarações aos canais da UEFA, lembrando os tempos entre 2011 e 2015 com Alex Sandro, no FC Porto.

«O FC Porto foi um período no qual crescemos muito como jogadores e como homens. Passámos por mudanças nas nossas vidas, viemos para outro país e lidámos com mudanças pessoais. Passámos muitas tardes e noites juntos nos estádios. O engraçado é que ainda hoje nos sentamos a falar e o fazemos sobre os mesmos assuntos», afirmou Danilo.

Já Alex Sandro atentou à dificuldade do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Foi também nesta fase da prova que o lateral-esquerdo, já ao serviço da Juventus, defrontou o FC Porto em 2016/2017.

«Não se pense que por estarem a enfrentar um grande clube que vão contentar-se com o empate. Quando se está a jogar pelo Dragão, há apenas um objetivo: a vitória», sublinhou. «O FC Porto costuma ter um ótimo desempenho em casa contra grandes clubes. A Juventus também conhece o FC Porto e tenho a certeza de que não será fácil, mas estamos prontos para fazer um grande jogo», disse, ainda.

Danilo elogiou ainda alguns jogadores da equipa treinada por Sérgio Conceição. «Tenho a certeza que o Sérgio vai preparar a equipa para vencer e seguir em frente na eliminatória. Além disso, os jogadores têm estado muito bem ao longo da temporada. O Jesús Corona, o Luis Díaz e jogadores experientes como o Pepe e o Sérgio Oliveira, que cresceu muito ao longo da época. Vamos ter de jogar a um nível alto para nos apurarmos», referiu.