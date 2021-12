Declarações de Diego Simeone, treinador do At. Madrid, na flash à Eleven Sports, após a vitória sobre o FC Porto (3-1), no Dragão:

[Jogo foi uma guerra?] «Jogo de Champions na sua totalidade. O FC Porto é uma equipa muito parecida connosco em agressividade, intensidade, trabalho, na força defensiva. Perdem pouco em casa, competem bem, têm claro o que querem, gosto muito. Jogámos o mesmo. No início, tivemos mais perto, eles cresceram e foram melhores na segunda metade do primeiro tempo. Oblak e Diogo Costa tiveram duas boas exibições. Na segunda parte, a partida estava igualada, apareceu o golo do Griezmann e as expulsões. Para quem estava a ver na televisão é um clássico jogo de Champions, com todos os aliciantes de um jogo em que há tanto para decidir».

[Semelhanças com Conceição] «Pode ser, temos muitas coisas similares, seguramente ele terá as suas ideias técnico-táticas, mas iguais em coração, emoção e trabalho. São uma equipa de luta, [a forma] como se reúnem no final do jogo diz muito da equipa, do seu grupo».

[At. Madrid é uma equipa mais adulta?] «Não, não. O golo do Griezmann encaminha o jogo que estava para qualquer lado».