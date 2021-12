O treinador do Dínamo de Kiev Mircea Lucescu admitiu esperar que os encarnados encarem o duelo desta quarta-feira «na máxima força» e na procura de dar resposta após a derrota na Luz com o Sporting.

«Acho que amanhã [quarta-feira], o Benfica vai jogar ao máximo nível. Vai querer marcar cedo para dominar o jogo. O Benfica precisa de vencer depois da derrota com o Sporting. Vai ser o último jogo da ‘champions’, por isso espero o Benfica muito pressionante», afirmou o romeno em conferência de imprensa.

O conjunto ucraniano tem apenas um ponto somado, fruto do empate caseiro com o Benfica e pretende deixar a Liga dos Campeões com uma boa imagem.

«Estes jogadores mostraram que estão no caminho certo. No primeiro jogo poderíamos vencido. Estamos habituados a estes ambientes. Espero que diante do Benfica os jogadores tenham uma postura profissional, que joguem bem este último jogo da Liga dos Campeões», apontou.

Na antevisão ao encontro esteve também o jogador Serhiy Sydorchuk, que reforçou o peso da derrota dos encarnados com o Sporting.

«O Benfica não mudou em relação ao nosso primeiro jogo. Psicologicamente será um jogo mais difícil para o Benfica, fruto dos últimos resultados. Mas, tecnicamente, penso que não será uma desvantagem», referiu.

Sydorchuk lembrou que o Dínamo perdeu apenas por 2-1 diante do Bayern e mostrou confiança para o embate na Luz.

«Jogámos com o Bayern Munique e o treinador pediu-nos para mostrar o nosso futebol e podermos desfrutar da Liga dos Campeões. Este é o momento ideal para defrontar o Benfica. Já analisámos o Benfica e sabemos o que podemos fazer para surpreender. Idealmente, espero que o Dínamo de Kiev jogue como se fosse contra o Bayern de Munique», vincou.

O Benfica recebe os ucranianos esta quarta-feira, pelas 20h00 e precisa de vencer e esperar que o Barcelona não ganhe em Munique para seguir para os oitavos de final.