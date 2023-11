O Paris Saint-Germain empatou a um golo com o Newcastle, graças a um penálti convertido por Mbappé aos 98 mionutos. Com este resultado, a equipa de Luís Enrique segurou o segundo lugar, mas ainda não se apurou.

Num jogo em que Danilo Pereira e Ugarte foram titulares, enquanto Gonçalo Ramos e Vitinha entraram no segundo tempo, o PSG teve muitas dificuldades frente ao Newcastle, que se colocou na frente do marcador aos 24 minutos. A assistência foi de Almiron, com Isak a atirar para o fundo da baliza.

Aos 62 minutos, Vitinha substituiu Ugarte e cerca de 20 minutos depois, Gonçalo Ramos entrou para o lugar de Danilo Pereira.

Já no tempo de compensação, o árbitro assinalou penálti para a equipa de Luis Enrique por mão na bola de Tino Livramento, que tem descendência portuguesa.

Encarregue da marcação, Mbappé não tremeu e salvou um ponto precioso para o PSG, que manteve o segundo lugar do Grupo F, com sete pontos. mais dois do que o Newcastle e do que o Milan, que partilham o terceiro posto, com cinco pontos. Na última jornada, o PSG joga em casa do já apurado Dortmund.

Ora o Dortmund, precisamente, que aproveitou este resultado para garantir a presença nos oitavos de final.

A equipa alemã foi até ao terreno do Milan vencer por 3-1. Rafael Leão não foi utilizado devido a lesão.

Logo aos seis minutos, Giroud falhou um penálti para a equipa da casa. Na outra baliza, Reus foi mais eficaz e, da marca de grande penalidade, fez o 1-0.

Chukuweze ainda empatou a partida a um golo aos 37 minutos, mas no segundo tempo o Dortmund garantiu os três pontos.

Jamie Bynoe-Gittens, aos 59 minutos, e Adeyemi, aos 69 minutos, fizeram os golos do triunfo alemão.

O Dortmund é líder do Grupo F, com 10 pontos. O Milan está no último lugar, com cinco, os mesmos do Newcastle.