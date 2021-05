A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garantiu esta quinta-feira que o acordo realizado com a UEFA para a presença de adeptos na final da Champions.

«As regras não mudaram. As regras que defini referem-se a grupos de adeptos e continuam em vigor. Foram as que foram acordadas e são as que estão em vigor», afirmou a ministra, em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros.

Contudo, a ministra admitiu que a situação atual é distinta daquela aquando da realização do acordo, altura em que as viagens não essenciais estavam proibidas.

«Há, neste momento, uma maior liberdade de qualquer pessoa apanhar o avião e deslocar-se ao Porto, cumprindo, naturalmente, as regras de testes e todas as regras que se aplicam a qualquer viagem», reforçou a governante.

A final da Liga dos Campeões decorrerá no próximo sábado, dia 29 de maio, no Estádio do Dragão, e colocará frente-a-frente Manchester City e Chelsea. O jogo começa às 20h00 e terá transmissão na TVI.