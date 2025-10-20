O treinador do Newcastle, Eddie Howe, antecipou um jogo difícil ante o Benfica, deixando elogios a José Mourinho, ao falar do «impacto» que o português teve no futebol inglês e também nos seus primeiros anos como treinador.

Questionado, em conferência de imprensa, sobre se Mourinho deve ser considerado um dos melhores treinadores de todos os tempos, Howe respondeu: «Penso que temos. Olhem para o que ele fez.»

«Não digo isto só porque vamos jogar contra ele amanhã. Eu acredito genuinamente nisso. O impacto que ele teve, inicialmente, foi incrível. Tinha uma aura à volta dele e das suas equipas. As suas equipas eram sempre difíceis de bater. Eu lembro-me de ver as suas equipas nos meus primeiros tempos como treinador, quando eu estava a tentar moldar a maneira como queria jogar e o que pensava sobre treino. E ele teve um grande impacto», assinalou Howe, admitindo que o Newcastle está «desesperado» por ganhar pontos na Liga dos Campeões, para progredir na prova, depois da derrota ante Barcelona (2-1 em casa) e de ter ganho na visita ao Union St. Gilloise (4-0).

«Queremos ganhar, estamos desesperados por pontos. Vai ser um jogo competitivo entre dois grandes clubes», afirmou, no lançamento do jogo da terceira jornada da fase da fase de liga da Liga dos Campeões, que tem o estádio St. James Park, em Newcastle, como palco. Um palco no qual o Benfica vai procurar os primeiros pontos na prova, depois das derrotas ante Qarabag (3-2 em casa) e Chelsea (1-0 em Londres).

Voltando a Mourinho, Howe deixou ainda mais elogios. «As suas equipas são muito difíceis de vencer, são incrivelmente bem organizadas. Acho que veremos todas essas coisas em campo. Acho que ele tem uma maneira de inspirar as suas equipas a serem muito, muito boas sem bola», referiu Howe, lembrando os jogos dos encarnados contra FC Porto e Chelsea.

«Achei que eles estiveram muito perto de conseguir um ótimo resultado [ndr: Chelsea]. Foi um jogo muito disputado e sabemos que é um estádio difícil de jogar. O jogo contra o FC Porto foi igualmente disputado. Foi uma excelente exibição defensiva da equipa do Benfica. Por isso, acho que sabemos o que esperar e cabe-nos a nós tentar influenciar os nossos jogadores e executar o plano de jogo que queremos», vincou.

«Foi um 0-0, mas não foi – e eu não gosto da frase, para ser honesto – uma exibição de estacionar o autocarro, foi uma exibição com disciplina defensiva, mas também foram uma ameaça no ataque, especialmente na segunda parte. Não temos ilusões, vai ser um jogo taticamente interessante», apontou, ainda, quando questionado novamente sobre o jogo com o FC Porto.

Tino Livramento, Lewis Hall e Yoane Wissa são baixas na equipa inglesa.

O Newcastle-Benfica tem apito inicial marcado para as 20 horas de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.