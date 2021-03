Seja qual for o adversário, o FC Porto tem nos quartos de final um teste à história e à estatística. Nos confrontos com os sete possíveis adversários na próxima fase da Liga dos Campeões, os dragões perderam todas as 11 eliminatórias que disputaram a duas mãos.

Dessas 11, três das eliminações foram com o Bayern Munique, outras tantas com o Liverpool, duas com o Real Madrid e uma cada com Manchester City, Chelsea e Borussia Dortmund. O PSG é a única equipa que está nos «quartos» que o FC Porto nunca encontrou numa fase a duas mãos.

Por outro lado, o FC Porto já venceu a final da Liga dos Campeões ao Bayern Munique em 1987, mas a um só jogo. Contra o PSG, o FC Porto já tem registo, mas só em quatro duelos da fase de grupos da Liga dos Campeões: o saldo é de dois triunfos franceses, contra um dos portistas, que também perdem nos golos (2-4).

Ante o Bayern, após a final de 1987, as três eliminações foram na Liga dos Campeões, todas nos quartos de final: em 1990/1991, 1999/2000 e 2014/2015.

Diante do Liverpool, o FC Porto foi eliminado nos quartos de final da Taça UEFA de 2000/2001 e nos «quartos» da Liga dos Campeões de 2018/2019, bem como nos «oitavos» de 2017/2018.

Já contra o Manchester City, caiu nos 16 avos de final da Liga Europa de 2011/2012.

Frente ao Borussia Dortmund, o FC Porto caiu também nessa fase da Liga Europa, mas em 2015/2016.

Os dragões nunca venceram mesmo qualquer jogo oficial ante Liverpool, City e Borussia.

Já com o Real Madrid, em eliminatórias a duas mãos, o FC Porto caiu na segunda ronda da antiga Taça dos Campeões, nas épocas 1979/1980 e 1987/1988.

Frente ao Chelsea, o FC Porto caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2006/2007.