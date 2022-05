Fabinho e Thiago Alcântara integraram a comitiva do Liverpool que viajou nesta sexta-feira para Paris, onde no sábado a equipa inglesa joga a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

«Os dois jogadores estarão entre o grupo que viajará para Paris, para o encontro de sábado, em Paris, depois de terem causado preocupação devido a lesões, e estão preparados para competir», informou o Liverpool em comunicado.

Recorde-se que Fabinho sofreu uma lesão muscular no jogo com o Aston Villa a 10 de maio, tendo falhado as três partidas seguintes dos reds. Já Thiago Alcântara foi substituído por precaução ao intervalo do último jogo, com o Wolverhampton, após ter apresentado também queixas musculares.