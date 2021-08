O Sporting vai disputar o Grupo C da Liga dos Campeões, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira.

Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas vão ser os adversários dos campeões nacionais na fase de grupos da principal prova europeia de clubes.

O Borussia Dortmund foi adversário dos «leões» na edição 2016/17 da Champions, vencendo as duas mãos da fase de grupos e passando no Grupo F em primeiro lugar, à frente do Real Madrid.

O Ajax esteve nas meias-finais da Liga dos Campeões de 2018/19, a qual perdeu frente ao Tottenham por 3-2, depois de um hat-trick de Lucas Moura. Durante a fase de grupos, os holandeses foram adversários do Benfica.

O Besiktas era uma das equipas mais fortes do quarto pote do sorteio. Campeão da Turquia, o Besiktas fecha o Grupo C.