O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defendeu esta segunda-feira que o sentimento pelo clube fica espelhado a partir do momento em que os adeptos exibem a sua «paixão» de qualquer modo e quando os profissionais do clube entram a cada dia no centro de treinos ou no Estádio do Dragão, referindo que não é preciso os associados colocarem bandeiras ou cachecóis nas janelas de casa para o evidenciarem.

Questionado sobre se seria necessário, numa altura em que não há público nos estádios, uma força extra para a equipa encarar o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões - como por exemplo o que foi feito com a seleção nos tempos de Luiz Felipe Scolari - Conceição respondeu que não é preciso apelar aos sócios e adeptos para o fazerem.

«Eu já conheço os adeptos do FC Porto há umas dezenas de anos, entrei nesta casa com 15 anos. Acho que não precisam dessas manifestações para mostrarem a sua paixão. Não precisamos dessas manifestações para sentir a paixão dos adeptos. Isso sente-se, é como entrar na casa de alguém e sentir uma energia positiva. Aqui é a mesma coisa. Entra-se aqui e sente-se essa paixão. Sinto em tudo: quando se vai à rua, a supermercado, quando se vem aqui a caminho do Olival. E sente-se de uma forma muito forte», referiu Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Itália, dando o exemplo do que já sentiu no quotidiano.

«As pessoas nem bom dia dizem, é: ‘é para ganhar!’. Só à terceira é que dizem bom dia. Já contei esta história, de que estava a fazer a minha corrida junto ao rio, onde faço normalmente. Passou um adepto do FC Porto com o filho, um menininho. E eu ia a correr e quando passei por ele, com ele a dez, quinze metros, disse: “ouve lá, ainda me deves um campeonato”. Para verem. Nós trabalhamos sempre para ganhar, acho que é visível, sente-se esse apoio, esse estar presente todos os dias na vida do clube. Os adeptos são assim e não necessitamos de uma força extra, porque eles já são uma força», concluiu.

O Juventus-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Turim. A equipa portuguesa parte com vantagem de 2-1 obtida no Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.