A lista de clubes participantes na fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27 ganha cada vez mais forma e, ao longo da última semana, aumentou para 24 o número de clubes garantidos, com mais seis apuramentos. Ou seja, dois terços das vagas estão atribuídas e, quanto às vagas diretas, já pouco falta decidir.

Betis, Slavia de Praga, Aston Villa, Estugarda, Nápoles e Lille são os mais recentes apurados e juntam-se a uma lista que conta com o FC Porto, campeão português.

O Betis assegurou o apuramento na passada terça-feira, na jornada 36 da liga espanhola, ao garantir matematicamente o quinto lugar do campeonato, que também dá acesso à Champions porque Espanha conseguiu, tal como Inglaterra, uma vaga extra na prova em 2026/27 (foram os dois países com melhor desempenho UEFA em 2025/26).

Seguiu-se o Slavia, que na quarta-feira foi campeão da Chéquia, país que coloca um clube diretamente na fase de liga.

O Aston Villa assegurou a presença na Champions na quinta-feira, ao vencer o Liverpool na penúltima jornada, garantindo matematicamente um lugar no top-5 (será quarto ou, no pior cenário, quinto classificado), sendo que interessa ao Sporting que o Aston Villa, também finalista da Liga Europa, vença a prova europeia e fique no quarto lugar da liga inglesa, para que os leões entrem diretamente na fase de liga.

No fim de semana, no sábado, o Estugarda selou a última vaga alemã ao terminar a liga no quarto lugar e, no domingo, o Nápoles garantiu um lugar no top-4 em Itália e o Lille agarrou a última vaga direta na liga francesa ao terminar no terceiro lugar.

O que falta decidir

Das 27 vagas via campeonatos nacionais (25 diretas mais duas através de vaga extra), há por decidir quatro: um clube inglês, dois italianos e um belga. O clube inglês será o Liverpool (falta-lhe uma jornada) ou o Bournemouth (tem duas jornadas ainda por jogar), os dois italianos sairão de quatro possibilidades (Milan, Roma, Como 1907 e Juventus, quando há uma jornada por disputar) e o belga será o Club Brugge ou o Union St. Gilloise (ambos na luta pelo título a duas jornadas do fim).

Por decidir está também a vaga do vencedor da Liga Europa, sendo que esta será para o Friburgo se vencer a final ante o Aston Villa na quarta-feira. No entanto, se for o Villa o vencedor da Liga Europa, há vários cenários possíveis: caso a equipa inglesa também fique no quarto lugar da Premier League (que atualmente ocupa com 62 pontos), promove o apuramento direto ao clube não campeão nacional com melhor coeficiente entre os que estão nas pré-eliminatórias (que será o Sporting). No entanto, vencendo a Liga Europa e terminando em quinto da Premier League (para já é o Liverpool com 59 pontos), o Villa entra na Champions como vencedor da prova europeia e a vaga extra que Inglaterra garantiu passa para o sexto classificado inglês, atualmente o Bournemouth (55 pontos, podendo ainda ser o Brighton, atual sétimo classificado com 53 pontos). Nesse caso, o Sporting tem de passar pela terceira pré-eliminatória e pelo play-off para chegar à fase de liga.

As restantes sete vagas surgem das pré-eliminatórias a serem disputadas entre julho e agosto.

Os clubes já apurados para a fase de liga da Champions 2026/27:

INGLATERRA (4 de 5):*

Manchester City, Arsenal, Manchester United, Aston Villa

ITÁLIA (2 de 4):

Inter de Milão, Nápoles

ESPANHA (5 de 5)*:

Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid, Betis

ALEMANHA (4 de 4):

Bayern Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Estugarda

FRANÇA (3 de 3):

Paris Saint-Germain, Lens, Lille

PAÍSES BAIXOS (2 de 2):

PSV Eindhoven, Feyenoord

PORTUGAL (1 de 1):

FC PORTO

BÉLGICA (0 de 1):

CHÉQUIA (1 de 1):

Slavia de Praga

TURQUIA (1 de 1):

Galatasaray

UCRÂNIA (1):

Shakhtar (preenche a vaga do vencedor da Champions)**

*Além das quatro vagas iniciais, Inglaterra e Espanha garantiram uma quinta vaga, como vaga extra por serem os dois países com melhor coeficiente de 2025/26

** O Shakhtar sagrou-se campeão da Ucrânia e entra na fase de liga, não nessa qualidade, mas como substituto da vaga do vencedor da Liga dos Campeões, sendo o clube com melhor coeficiente UEFA nas pré-eliminatórias, no caminho dos campeões. Isto já é uma certeza porque os finalistas da Champions são PSG e Arsenal, clubes que já se apuraram para a Champions 2026/27 através dos respetivos campeonatos.