Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na flash à Eleven Sports após a derrota diante do At. Madrid (3-1) no Dragão:

«Este jogo foi a imagem dos jogos na fase de grupos. Salientar que estivemos a disputar os oitavos num grupo com equipas com títulos da Champions e candidatos a ganhá-la. O que produzimos até à expulsão do nosso jogador foi suficiente para estarmos a ganhar e, mais uma vez, não fomos eficazes. Falhámos golos em momentos importantes e numa bola parada aconteceu o golo do Atlético. Continuamos a tentar empatar para depois ganhar o jogo, acontece a expulsão do jogador do Atletico e há uma infantilidade de um jogador nosso. Não é normal, nós com mais um jogador, meter-nos a jeito. Depois, já foi mais coração do que estratégia. É uma derrota pesada num jogo que tínhamos tudo para ganhar.

O futebol é um recomeçar constante. O peso do FC Porto na Europa não joga. Temos uma equipa com pouca experiência, pouca matreirice na prova e isso notou-se, essa forma de estar no campo. Há objetivos para ganhar nesta época e a partir de amanhã é pensar no Sp. Braga e no nosso objetivo que é o campeonato

Excetuando o momento em que o Wendell perdeu a cabeça, tudo foi determinação. Aproveito para agradecer o apoio no final do jogo, é sinónimo e reconhecimento pelo que fizemos e pela ambição no próprio jogo, de tentar ao máximo tudo para chegar aos oitavos de final, que infelizmente não conseguimos».