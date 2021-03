O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, espelhou esta segunda-feira a dificuldade que vai ser defrontar a Juventus com vários exemplos, à cabeça o facto de Andrea Pirlo ter deixado Cristiano Ronaldo no banco no jogo do último sábado, para a liga italiana, tendo ganho a outro clube também presente nos «oitavos» da Liga dos Campeões, a Lazio, por 3-1. Por outro lado, recusou que seja um jogo de pressão adicional para um clube tão habituado a estas andanças europeias.

«A força da Juventus tem a ver com isso, deixar o melhor do mundo de fora e ganharem 3-1 com a Lazio, uma equipa de Liga dos Campeões, de qualidade. Isso é demonstrativo da força da Juventus. A pressão naquele nível, com jogadores semanalmente em jogos de alto nível. Eles estão habituados a jogos com essa pressão, não vai ser por aí», referiu Conceição, em conferência de imprensa, destacando que, ao contrário de si – que não sabe se pode contar com Corona ou Pepe – a Juventus tem jogadores importantes recuperados para a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.

«Temos de olhar para a nossa equipa, a organização, estarmos preparados para a Juventus na máxima força, porque vai estar. Os jogadores com mais minutos já regressaram e estão frescos. Quer queiramos, quer não, o Arthur teve uma pausa de mês e pouco, o Cuadrado igual, o Ronaldo descansou, o Bonucci voltou de lesão e está com fôlego… se calhar os mais utilizados e que têm jogado mais, talvez sejam o Alex Sandro, o Chiesa, o Morata… a nível emocional [ndr: é uma equipa que] está habituada a isso e nós, com o que temos, temos de ir à luta», frisou Conceição.

Por outro lado, Conceição falou também da contratação de Arthur por parte do clube transalpino para sublinhar o «poderio» financeiro do clube, mas que, apesar disso, não é este que vai entrar em campo a partir das 20 horas de terça-feira.

«O Arthur só custou 72 milhões de euros à Juventus, comparando com as nossas compras, um só jogador foi três vezes mais. Isto, por si, diz do poderio e da força daquela equipa. Agora, isso não joga, com certeza. São 11 jogadores, mais cinco, que entrarão e farão tudo para dignificar o emblema que temos no peito, a história do FC Porto, nomeadamente nesta competição, rica e grande», apontou.

«Vamos encontrar uma equipa que esteve recentemente em finais, que investiu para ganhar a Liga dos Campeões. Vamos fazer um jogo à imagem do que somos como equipa e tentar ganhá-lo. Sabemos da dificuldade, mas vamos com tudo para conseguir a qualificação», concluiu o técnico.

O Juventus-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Turim. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.